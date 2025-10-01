Талгат Байсуфинов будет руководить командой в матчах отборочного цикла ЧМ-2026 против Лихтенштейна (10 октября) и Северной Македонии (13 октября), информирует KFF.kz.

Тренер сборной после 0:6 в европейском отборе ЧМ-2026 подал в отставку прямо во время пресс-конференции

Байсуфинов уже дважды возглавлял национальную сборную Казахстана в 2016-2017 и 2020-2022 годах. На данный момент он является наставником тренеров (ментором) сборной Казахстана U-21.

Кроме того, сообщается, что КФФ продолжает активные переговоры с потенциальными наставниками сборной, они уже вышли на финишную прямую. В списке три кандидата, все они – иностранцы.

