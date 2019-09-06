Сборная Дании добыла крупнейшую гостевую победу более чем за 100 лет

Датская национальная дружина во вчерашнем матче установила очередное историческое достижение.

Сборная Дании разгромила национальную команду Гибралтара в выездном матче группы D квалификационного турнира Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу датчан. По дублю на свой счет записали Кристиан Эриксен (оба гола – с пенальти) и Кристиан Гиткьяер, еще по голу забили Роберт Сков и Томас Делейни.

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Эта победа стала для Дании крупнейшей гостевой за более чем 100 лет. В 1913 году датчане разгромили шведов в товарищеском матча со счетом 10:0.

В другом матче этой же группы Ирландия и Швейцария сыграли вничью (1:1). Таким образом, ирландцы с 11-ю очками после пяти игр остались на первом месте. Дания с 8 очками (4 игры) – вторая, Швейцария с 5 очками в трех матчах расположилась на третьей позиции. На четвертом месте Грузия (3 очка), Гибралтар – последний (0).