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Сборная Дании добыла крупнейшую гостевую победу более чем за 100 лет

12:03 22 Читати українською
Сборная Дании добыла крупнейшую гостевую победу более чем за 100 лет
Гибралтар – Дания – 0:6

Датская национальная дружина во вчерашнем матче установила очередное историческое достижение.

 

Сборная Дании разгромила национальную команду Гибралтара в выездном матче группы D квалификационного турнира Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу датчан. По дублю на свой счет записали Кристиан Эриксен (оба гола – с пенальти) и Кристиан Гиткьяер, еще по голу забили Роберт Сков и Томас Делейни.

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Эта победа стала для Дании крупнейшей гостевой за более чем 100 лет. В 1913 году датчане разгромили шведов в товарищеском матча со счетом 10:0.

В другом матче этой же группы Ирландия и Швейцария сыграли вничью (1:1). Таким образом, ирландцы с 11-ю очками после пяти игр остались на первом месте. Дания с 8 очками (4 игры) – вторая, Швейцария с 5 очками в трех матчах расположилась на третьей позиции. На четвертом месте Грузия (3 очка), Гибралтар – последний (0).

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Дания Дания Евро-2020 Гибралтар - Дания
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