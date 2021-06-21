Чилийские игроки приехали в Бразилию не только для того, чтобы выступить на Копа Америка.

Сразу 6 футболистов "Ла Рохи" оказались под подозрением в организации дерзкой вечеринки, информирует Marca.

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Чилийцы пригласили нескольких проституток прямо к себе в гостиницу. Официальных подтверждений пока нет, но в прессе фигурируют следующие фамилии: Жан Менезес, Артуро Видаль, Гари Медель, Пабло Гальдамес, Пабло Арангис и Эдуардо Варгас. Главный тренер команды Мартин Ласарте разъярен инцидентом и может отправить гуляк домой.

Добавим, что несколько дней назад звездные Видаль и Медель спровоцировали еще один скандал, пригласив в отель личных парикмахеров. Поведение игроков сборной Чили выглядит особенно циничным, если вспомнить, что Копа Америка-2021 была под угрозой срыва из-за сложной коронавирусной ситуации.

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