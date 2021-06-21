Федерация футбола Чили опубликовала официальное заявление о нарушении карантина на Копа Америка.

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Игрокам "Ла Рохи" приписывали приглашение проституток в гостиницу, однако эта информация не подтвердилась. Нарушение было другим – футболисты без разрешения пустили личных парикмахеров. Все причастные уже наказаны денежным штрафом.

Добавим, что в первых двух турах сборная Чили добыла 4 очка и делит лидерство в группе А с Аргентиной.

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