Сборная Чили сделала официальное заявление о нарушениях карантина – игрокам приписывали приглашение проституток
16:30 - Читати українською
Нарушение игроков сборной Чили оказалось несколько скромнее, чем сообщала пресса.
Федерация футбола Чили опубликовала официальное заявление о нарушении карантина на Копа Америка.
Копа Америка: Венесуэла и Эквадор расписали яркую ничью, неуклюжий автогол Мины похоронил Колумбию в матче против Перу
Игрокам "Ла Рохи" приписывали приглашение проституток в гостиницу, однако эта информация не подтвердилась. Нарушение было другим – футболисты без разрешения пустили личных парикмахеров. Все причастные уже наказаны денежным штрафом.
Добавим, что в первых двух турах сборная Чили добыла 4 очка и делит лидерство в группе А с Аргентиной.
Новый наследник Бьелсы снял столетнее проклятие и переписал историю Аргентины за 16 матчей
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter