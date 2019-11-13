Сборная Чили отменила товарищеский матч с Перу из-за беспорядков в стране

Нестабильная ситуация в стране заставила местную федерацию отменить товарищескую игру сборной против Чили.

Товарищеский матч против команды Перу, который должен был состояться 19 ноября в столице Перу Лиме, ​​отменен. Решение об этом было принято сегодня, 13 ноября, Федерацией футбола Чили. Главная причина отмены матча – массовые беспорядки и нестабильная политическая ситуация в стране, сообщает ANFP.

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Напомним, в Чили уже почти месяц проходят акции протеста, обусловленные повышением цен на проезд в общественном транспорте и недовольством экономическими и социальными проблемами. Ранее Федерация футбола Чили приостановила также все внутренние соревнования в стране.

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