Сборная Чехии определилась с составом на матч Лиги наций против Украины

Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим объявил состав своей команды на матч Лиги наций с Украиной.

Сегодня наставник сборной Чехии Карел Яролим объявил имена футболистов, которые будут готовиться к поединку Лиги наций против Украины. Чешский специалист вызвал в сборную 22-х исполнителей, информирует офцийний сайт ФФУ.

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Вратари: Томаш Коубек (Ренн, Франция), Иржи Павленко (Вердер, Германия), Томаш Вацлик (Севилья, Испания).

Защитники: Ян Боржил (Славия), Якуб Брабец (Ризеспор, Турция), Владимир Коуфал (Славия), Теодор Гебре Селассие (Вердер, Германия), Павел Кадержабек (Хоффенхайм, Германия), Томаш Калас (Бристоль, Англия), Филипп Новак ( Трабзонспор, Турция), Радим Ржезник (Виктория).

Полузащитники: Антонин Барак (Удинезе, Италия), Боржек Дочкал (Хэнань Цзанье, Китай), Томаш Горжава (Виктория), Йозеф Хюшбауер (Славия), Якуб Янкто (Удинезе, Италия), Ян Копна (Виктория), Ондржей Петрак (Нюрнберг, Германия), Томаш Соучек (Славия), Ян Сикора (Славия).

Нападающие: Михаэль Крменчик (Виктория), Патрик Шик (Рома, Италия).

Поединок Лиги наций между сборными Чехии и Украины состоится 6 сентября в городке Угерске-Градиште. Начало матча - 21.45 по киевскому времени.

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