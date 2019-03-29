Сборная Бразилии впервые за 69 лет сыграет в белой форме

"Селесао" будут играть в белом комплекте формы на Кубке Америки этого года.

Во время Кубка Америки-2019 сборная Бразилии сыграет в белых футболках с синими воротничками – в честь столетия победы команды в этом турнире, сообщает Daily Mail.

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Бразильцы сыграют в белой форме впервые с 1950 года, когда они проиграли сборной Уругвая в финале Мундиаля. Отметим, что традиционные цвета "селесао" – желтый (домашний комплект формы) и синий (выездной комплект формы).

Отметим, Кубкок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.

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