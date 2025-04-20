Бразильская Конфедерация футбола настаивает на том, чтобы Карло Анчелотти возглавил "селесао" до середины июня.

Сборная Бразилии настаивает на назначении Карло Анчелотти своим главным тренером до клубного чемпионата мира, пишет Фабрицио Романо. Представители Конфедерации футбола Бразилии уже несколько дней находятся в Мадриде для контакта с окружением Анчелотти и останутся на следующую неделю, чтобы ускорить переговоры.

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Итальянский специалист возглавляет Реал с июля 2021 года, но, вероятно, будет уволен после финала Кубка Испании. Эта спешка связана с тем, что Карло потерял раздевалку команды – после второго четвертьфинала Лиги чемпионов с Арсеналом игроки "бланкос" обвинили тренера в применении неправильной тактики.

Клубный ЧМ начнется 15 июня.

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