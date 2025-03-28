По информации бразильского издания UOL, сейчас продолжаются последние переговоры между президентом CBF Эдналдо Родригесом и тренером. Ожидается, что уже после этой встречи, которая состоится сегодня, будет объявлено решение о его увольнении.

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Оценка результатов команды после многочисленных неудач во главе с Доривалом вызвала серьезные вопросы к его методам работы. Проигрыш в Аргентине (1:4), в частности, стал кульминацией для тренера, ведь бразильцы были полностью переиграны в тактическом плане, особенно в центре поля.

Как сообщается, федерация уже рассматривает возможные варианты для замены тренера, но пока не ведет переговоры с конкретными кандидатами. Однако есть вероятность, что CBF отдаст предпочтение иностранному специалисту, среди которых рассматриваются имена таких тренеров, как Карло Анчелотти, Хорхе Жезус и Абель Феррейра.

Напомним, Доривал Жуниор возглавил сборную Бразилии 8 января 2024 года и провел во главе команды 16 матчей.

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