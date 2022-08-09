Сборная Бразилии показала обе формы для ЧМ-2022 – животные мотивы в компании Феномена
Бразильцы одними из первых продемонстрировали экипировку, в которой выступят на ближайшем чемпионате мира.
Презентация обоих комплектов опубликована в официальных соцсетях "селесао".
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Дизайнеры решили не изменять традиционным основам – домашняя форма желто-синяя, а гостевая сине-белая. Главной изюминкой футболок стал принт ягуара, являющийся одним из символов Бразилии. В кадры презентации попал легендарный Роналдо, который 20 лет назад ковал пока последний кубок мира для страны.
Напомним, на групповом этапе в Катаре соперниками Бразилии станут Швейцария, Сербия и Камерун.
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