Бразильцы одними из первых продемонстрировали экипировку, в которой выступят на ближайшем чемпионате мира.

Презентация обоих комплектов опубликована в официальных соцсетях "селесао".

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Дизайнеры решили не изменять традиционным основам – домашняя форма желто-синяя, а гостевая сине-белая. Главной изюминкой футболок стал принт ягуара, являющийся одним из символов Бразилии. В кадры презентации попал легендарный Роналдо, который 20 лет назад ковал пока последний кубок мира для страны.

Garra. É a vontade de seguir em frente.

É sangue no olho. É pressão. Dentro e fora do campo.

É coletivo. Representa mais de 210 milhões de brasileiros. É a nossa Garra.

Veste a garra.

Nossa garra segue em frente.#VesteAGarra

Produto disponível em https://t.co/HQurNUVGvH pic.twitter.com/wptSnLrp8B — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 8, 2022

Напомним, на групповом этапе в Катаре соперниками Бразилии станут Швейцария, Сербия и Камерун.

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