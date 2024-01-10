Сборная Бразилии официально получила нового тренера
Бывший тренер Сан-Паулу Доривал Жуниор официально возглавил сборную Бразилии.
Несколько дней назад Сан-Паулу объявил о назначении Доривала на пост главного тренера "селесао". В среду, 10 января, Бразильская конфедерация футбола (CBF) подтвердила эту информацию. Презентация 61-летнего специалиста состоится в четверг, 11 января.
Сборная Бразилии получила нового наставника после провальных переговоров с Анчелотти
На этом посту Доривал сменил Фернандо Диниса – наставник Флуминенсе какое-то время совмещал две должности и провёл во главе сборной Бразилии 6 матчей, в которых его команда потерпела 3 поражения.
Ранее Доривал тренировал такие клубы, как Сан-Паулу, Фламенго, Атлетико Паранаэнсе, Сантос, Флуминенсе, Атлетико Минейро, Васко, Крузейро и других.
Главной целью CBF был Карло Анчелотти, однако итальянец решил продлить контракт с Реалом.
Як Маркевич перейшов у контратаку, а Бензема – в банду: топ-10 текстів Футбол 24 у 2023-му – марафон різдвяного чтива!