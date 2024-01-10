Несколько дней назад Сан-Паулу объявил о назначении Доривала на пост главного тренера "селесао". В среду, 10 января, Бразильская конфедерация футбола (CBF) подтвердила эту информацию. Презентация 61-летнего специалиста состоится в четверг, 11 января.

Сборная Бразилии получила нового наставника после провальных переговоров с Анчелотти

На этом посту Доривал сменил Фернандо Диниса – наставник Флуминенсе какое-то время совмещал две должности и провёл во главе сборной Бразилии 6 матчей, в которых его команда потерпела 3 поражения.

Ранее Доривал тренировал такие клубы, как Сан-Паулу, Фламенго, Атлетико Паранаэнсе, Сантос, Флуминенсе, Атлетико Минейро, Васко, Крузейро и других.

Главной целью CBF был Карло Анчелотти, однако итальянец решил продлить контракт с Реалом.

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