Сборная Бразилии официально осталась без тренера – унижение от Аргентины стало последней каплей
Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор больше не является наставником "пентакампеонов".
Официальный сайт Бразильской конфедерации футбола сообщил, что Доривал Жуниор покинул пост главного тренера сборной Бразилии.
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Имя преемника пока неизвестно – отмечается, что конфедерация продолжает поиски. Ранее среди претендентов назывались имена таких специалистов как Карло Анчелотти, Жорже Жезуш и Абель Феррейра.
Напомним, Доривал Жуниор возглавил сборную Бразилии 8 января 2024 года и провел во главе команды всего 16 матчей. 2 дня назад "пентакампеоны" потерпели сокрушительное поражение от Аргентины в отборе к ЧМ-2026 (1:4).
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