Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор больше не является наставником "пентакампеонов".

Официальный сайт Бразильской конфедерации футбола сообщил, что Доривал Жуниор покинул пост главного тренера сборной Бразилии.

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Имя преемника пока неизвестно – отмечается, что конфедерация продолжает поиски. Ранее среди претендентов назывались имена таких специалистов как Карло Анчелотти, Жорже Жезуш и Абель Феррейра.

Напомним, Доривал Жуниор возглавил сборную Бразилии 8 января 2024 года и провел во главе команды всего 16 матчей. 2 дня назад "пентакампеоны" потерпели сокрушительное поражение от Аргентины в отборе к ЧМ-2026 (1:4).

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