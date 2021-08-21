"5 лет назад, только услышав о назначении Шевченко, я сказал: "Сборная больше не будет прежней!". Дальше были кардинально другие сборы с тяжелыми тренировками, новыми правилами и традициями. И наши победы, от которых все смеялись и плакали (все, как обещали).

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Мы командой шли к этим достижениям бок о бок, как профессионалы, единомышленники, партнеры и, конечно, друзья. Николаевич, спасибо за все это", – написал Пятов в Instagram.

Напомним, новым тренером сборной Украины стал Александр Петраков.

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