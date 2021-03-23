Игроки сборной Белиза пережили настоящий кошмар во время визита к Гаити.

Вооруженные преступники на мотоциклах устроили засаду и перехватили автобус, который вез команду гостей в отель.

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Один из нападавших залез в салон и приказал водителю ехать за ними. К счастью, полиция очень быстро отреагировала и смогла отбить автобус без жертв. Кто-то из футболистов даже успел снять злоумышленников на телефон.

Добавим, что матч отбора на чемпиона мира между Гаити и Белизом запланирован на 25 марта. Гостевая Футбольная ассоциация уже попросила ФИФА и КОНКАКАФ обратить внимание на инцидент и принять дополнительные меры безопасности.

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