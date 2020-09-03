Королевская бельгийская футбольная ассоциация на своем официальном сайте представила комплект формы, в котором команда Роберто Мартинеса будет играть в гостевых матчах.

Боруссия Д представила стильную черную форму на следующий сезон

Экипировка выполнена в основном в белом цвете с красными и черными вставками. Производителем формы выступила компания Adidas. Дебютировать в новых доспехах бельгийцы смогут уже в ближайшую субботу – 5 сентября "красные дьяволы" в рамках первого тура Лиги наций сыграют в гостях с командой Дании.

Напомним, сборная Бельгии в группе 2 лиги А сразится с командами Англии, Дании и Исландии.

Казка з 2006-го, інтернаціональний склад, грандіозні кадрові втрати – проти кого збірна України стартує в Лізі націй