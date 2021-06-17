Главный тренер "дьяволов" Роберто Мартинес анонсировал возвращение Кевина де Брюйне и Акселя Витселя.

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"С Кевином все понятно – он набрал хорошую форму и готов играть. Вопрос лишь в том, сколько минут он получит. Сейчас я доволен его прогрессом. То же касается и Акселя Витселя. Я хочу, чтобы на два следующих тура все игроки были доступны", – цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом туре бельгийцы разгромили Россию (3:0), а сегодня (17 июня) встретятся с Данией.

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