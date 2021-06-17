Сборная Бельгии получит двойное усиление перед матчем против Дании
Сборная Бельгии сможет рассчитывать на дуэт игроков, которые пропустили первый тур группового этапа Евро.
Главный тренер "дьяволов" Роберто Мартинес анонсировал возвращение Кевина де Брюйне и Акселя Витселя.
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"С Кевином все понятно – он набрал хорошую форму и готов играть. Вопрос лишь в том, сколько минут он получит. Сейчас я доволен его прогрессом. То же касается и Акселя Витселя. Я хочу, чтобы на два следующих тура все игроки были доступны", – цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.
Напомним, в первом туре бельгийцы разгромили Россию (3:0), а сегодня (17 июня) встретятся с Данией.
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