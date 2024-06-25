Перед матчем с Украиной "дьяволы" имели кадровые проблемы. Ожидалось, что сразу трое игроков пропустят игру с командой Сергея Реброва.

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Как информирует Standaard, Тома Менье восстановился от повреждения. Он присоединился к партнерам по национальной команде на тренировку и получил аплодисменты от других игроков. Аксель Витсель – единственный футболист, который все еще не тренируется с командой.

Стоит напомнить, что против Украины точно не сыграет Доди Люкебакио. Вингер перебрал желтых карточек и должен отбыть дисквалификацию.

Встреча Украины и Бельгии состоится 26 июня. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

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