Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес готов обойтись без основных игроков в битве за третье место Лиги наций.

Эден Азар, Томас Фокет и Ромелу Лукаку вернулись в расположение своих клубов, информирует пресс-служба "дьяволов".

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Вингера Реала и защитника Реймса отпустили заранее, поскольку у них повреждения. Об отсутствии Лукаку стало известно только сегодня, но причины такого решения пока не разглашены.

Добавим, что матч за третье место и финал Лиги наций состоятся 10 октября. Бронзу разыграют Бельгия и Италия, а золото – Испания и Франция.

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