Сборная Бельгии оригинальным видео с Азаром подтвердила продление контракта с Роберто Мартинесом

Роберто Мартинес продолжит свою работу на посту главного тренера сборной Бельгии.

Новый контракт испанского специалиста рассчитан до 2022 года, информирует сайт Королевской федерации футбола Бельгии.

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Дополнительно был опубликован видеоролик с участием капитана "красных дьяволов" Эдена Азара. Звезда Реала во время игры в симулятор FIFA получает Мартинеса в качестве главного тренера родной сборной. Азар доволен своим выбором и сразу делится приятной новостью с другим лидером Бельгии – Ромелу Лукаку.

Отметим, что именно бельгийцы лидируют в рейтинге ФИФА. Роберто Мартинес возглавил национальную команду летом 2016-го. Под его руководством Бельгия стала бронзовым призером чемпионата мира-2018 в России.

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