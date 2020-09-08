Положительный тест на COVID-19 сдал Брендон Мехеле, информирует официальный Twitter "красных дьяволов".

Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч Франция – Хорватия

27-летнего игрока сразу изолировали от остальной команды и отправили в расположение клуба. К слову, Мехеле вместе с украинцем Эдуардом Соболем выступает за Брюгге.

Добавим, что подопечные Роберто Мартинеса завершат свой сентябрьский сбор сегодня домашним матчем Лиги наций против Исландии.

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