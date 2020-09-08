Сборная Бельгии обнаружила игрока с коронавирусом – заразился одноклубник Соболя
11:10 - Читати українською
Сборная Бельгии также понесла потери из-за эпидемии коронавируса.
Положительный тест на COVID-19 сдал Брендон Мехеле, информирует официальный Twitter "красных дьяволов".
Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч Франция – Хорватия
27-летнего игрока сразу изолировали от остальной команды и отправили в расположение клуба. К слову, Мехеле вместе с украинцем Эдуардом Соболем выступает за Брюгге.
Добавим, что подопечные Роберто Мартинеса завершат свой сентябрьский сбор сегодня домашним матчем Лиги наций против Исландии.
Лига наций: Польша с Кендзёрой одолела Боснию, феерия Холанда и Ко в Белфасте, Австрия уступила Румынии
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter