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Сборная Беларуси уволила главного тренера Криушенко

18:56 1 Читати українською
Сборная Беларуси уволила главного тренера Криушенко
Игорь Криушенко / Фото АБФФ

Игорь Криушенко покинул пост главного тренера национальной сборной Беларуси.

На официальном сайте Ассоциации белорусской федерации футбола объявили о разрыве контракта с 55-летним специалистом.

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Руководителей белорусского футбола разочаровали результаты национальной сборной в первой части отбора на Евро-2020. Они договорились с Криушенко и его тренерским штабом о досрочном прекращении сотрудничества.

Напомним, после четырех туров евроотбора команда нашего соседа не получила ни одного очка и занимает предпоследнюю строчку группы С.

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Теги
Беларусь Беларусь Евро-2020 Игорь Криушенко Игорь Криушенко
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