Товарищеский поединок 29 марта против сборной Шотландии станет для 55-летнего Фоды последним в сборной. Наставник решил уйти с поста после поражения от Уэльса в плей-офф квалификации на чемпионат мира.

"Последние несколько дней я очень много думал. Несу полную ответственность за невыход на чемпионат мира. С большой честью и гордостью я тренировал национальную команду и останусь большим болельщиком национальной сборной.

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Хочу поблагодарить игроков за более чем четыре замечательных года. К сожалению, время, которое мы провели вместе, закончилось не слишком удачно, потому что Австрия не смогла осуществить великую мечту. Мой преемник может рассчитывать на команду с безупречным характером, обладающую большим потенциалом для развития", – цитирует тренера официальный сайт футбольного союза Австрии.

Фода возглавил национальную команду в 2018 году. Под его руководством австрийцы вышли в элитный дивизион Лиги наций, а на Евро-2020 добрались до 1/8 финала, обыграв в групповом турнире сборную Украины (1:0).

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