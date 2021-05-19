Австрийская сборная выбрала предварительный список игроков, которые могут поехать на Евро-2020.

Главный тренер Франко Фода сформировал предварительную заявку из 30 футболистов, которую нужно сократить до 26-ти. Вызов получил и экс-защитник Динамо, а ныне Байера Александар Драгович.

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Вратари: Бахманн, Перван, Линднер, Шлагер;

Защитники: Алаба, Драгович, Фрідль, Хинтереггер, Лайнер, Линхарт, Мвене, Пош, Триммель, Ульмер;

Полузащитники: Балич, Баумгартлингер, Баумгартнер, Гриллитч, Ильзанкер, Лаймер, Лазаро, Забитцер, Шауб, Шлагер, Шопф;

Нападающие: Арнаутович, Грбич, Грегорич, Калайджич, Онисиво.

Напомним, австрийцы встретятся с Украиной в третьем туре группового этапа Евро. Матч запланирован на 21 июня.

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