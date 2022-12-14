Аргентинские игроки с размахом отмечали выход в финал чемпионата мира 2022 года.

В полуфинале "альбиселесте" разбили Хорватию со счетом 3:0, а затем громко отрывались в раздевалке. Среди большого богатства песен нашлось место провокационной, информирует Marca.

Месси прокомментировал второй выход в финал ЧМ: "Представляю, какое безумие творится в Аргентине"

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Месси поехал в Рио и остался с кубком (Копа Америка-2021 – прим. Футбол 24)

Мы аргентинская банда и всегда будем поддерживать своих

Потому что у нас есть мечта стать чемпионом мира

Я такой, я аргентинец, су**их англичан из Мальвин (аргентинское название Фолклендов) не забываю

Я такой, я пришел, чтобы поддержать вас

Я следую за Аргентиной повсюду

Впереди у Месси и компании остался один шаг. Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря, а сегодня в матче Франция – Марокко определится соперник аргентинцев.

Аргентина уничтожила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022 – исторический Месси бросает вызов Мбаппе, хотя Лео превзошли