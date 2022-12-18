Сборная Аргентины не смогла избежать потерь даже в последние минуты перед финалом чемпионата мира.

Левый защитник Маркос Акунья был в предварительном старте, но на поле не выйдет. Представитель Севильи почувствовал физические проблемы во время разминки, сообщает журналист Гастон Эдул.

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Акунья был основным игроком Аргентины в течение большей части Мундиаля, однако полуфинал пропускал через перебор желтых. Его подменил Николас Тальяфико и вполне достойно выступил в разгроме хорватов (3:0). Защитник Лиона будет отвечать за левый фланг "альбиселесте" и на этот раз.

Напомним, стартовый свисток финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией на стадионе Люсаил Айконик прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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