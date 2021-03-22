Сборная Аргентины будет выступать в 2021 году с обновленной формой.

Презентацию новой домашней экипировки опубликовал официальный Twitter "альбиселесте".

КОНМЕБОЛ официально отменил мартовские матчи отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке

Дизайнеры Adidas решили несколько разбавить классические бело-голубые полосы. На футболке появился камуфляж из светлых оттенков. Шорты остались однотонно черными.

Добавим, что Аргентина идет второй в американском отборе на ЧМ-2022, уступая лишь Бразилии.

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