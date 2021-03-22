Сборная Аргентины представила новую форму – свежий элемент на культовых бело-голубых полосах
16:23 - Читати українською
Сборная Аргентины будет выступать в 2021 году с обновленной формой.
Презентацию новой домашней экипировки опубликовал официальный Twitter "альбиселесте".
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Дизайнеры Adidas решили несколько разбавить классические бело-голубые полосы. На футболке появился камуфляж из светлых оттенков. Шорты остались однотонно черными.
Добавим, что Аргентина идет второй в американском отборе на ЧМ-2022, уступая лишь Бразилии.
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