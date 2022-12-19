Игроки сборной Аргентины не стали ждать следующего официального матча, чтобы примерить новую форму с тремя звездами, символизирующими три победы на чемпионатах мира.

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Сразу после финального свистка футболисты надели новый комплект праздничной формы, информирует TYC Sports.

На новом дизайне формы третья звезда разместилась не на одном уровне с двумя предыдущими – она будет немного выше.

Кроме третьей звезды по центру футболки появился золотой чемпионский патч, похожий на патч сборной Франции на ЧМ-2022 – благодаря победе на ЧМ-2018. На обороте обновленной футболки сборной Аргентины появилась надпись "Чемпион мира" и три больших звезды. Но, понятное дело, задняя сторона футболки в официальных матчах будет выглядеть иным образом.

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