Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выбрал список игроков, которые смогут сыграть в ноябрьских матчах отбора к ЧМ-2026.

В заявку "альбиселесте" попали сразу 28 игроков, сообщает пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации. Отметим присутствие в списке Лионеля Месси.

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Голкиперы: Эмилиано Мартинес, Вальтер Бенитес, Херонимо Рульи.

Защитники: Нахуэль Молина, Гонсало Монтиель, Кристиан Ромеро, Херман Песселья, Леонардо Балерди, Николас Тальяфико, Неуэн Перес, Лисандро Мартинес.

Полузащитники: Энцо Фернандес, Леандро Паредес, Эсекиель Паласиос, Родриго Де Пауль, Алексис Мак Аллистер, Джованни Ло Чельсо, Энцо Барренчеа, Тьяго Альмада, Факундо Буонанотте, Николас Пас.

Форварды: Лионель Месси, Алехандро Гарначо, Николас Гонсалес, Хулиан Альварес, Лаутаро Мартинес, Тати Кастельянос.

К слову, Аргентина 15 ноября сыграет с Парагваем, а 20-го – против Перу. Сейчас Месси и Ко возглавляют турнирную таблицу отбора с 22 очками, отрыв от второй Колумбии составляет 3 пункта.

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