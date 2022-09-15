Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выбрал футболистов, которые сыграют в поединках с Гондурасом и Ямайкой.

В заявку "альбиселесте" попало 28 игроков. Отметим, что в звездном составе оказался и Лионель Месси, который может сыграть против новичка Динамо Кахима Пэрриса в спарринге.

Легионер Динамо получил вызов в сборную и может сыграть против Месси

Голкиперы: Армани, Эмилиано Мартинес, Рульи.

Защитники: Монтиэль, Молина, Пеццела, Ромеро, Нахуэн Перес, Лисандро Мартинес, Отаменди, Акунья, Медина, Тальяфико.

Полузащитники: Паредес, Гвидо Родригес, Энцо Фернандес, Мак Аллистер, Де Пауль, Ло Чельсо, Альмада, Ди Мария.

Нападающие: Дибала, Месси, Хулиан Альварес, Хоакин Корреа, Анхель Корреа, Лаутаро Мартинес.

Заметим, что у аргентинцев запланировано на 2 спарринга на сентябрь: 23-го – против Гондураса, а 28-го – с Ямайкой, за которую и выступает новичок Динамо Кахим Пэррис.

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