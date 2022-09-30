Руководители клубов английской Премьер-лиги обсудили возможность создания команды всех звёзд АПЛ, чтобы она играла матчи с аналогичными командами звёзд из других топ-чемпионатов Европы. Об этом информирует The Times.

Владелец Челси продвигает революционные изменения в АПЛ – новый формат чемпионата и матч звезд на примере НБА

Ранее владелец Челси Тодд Боули предлагал проводить матчи звёзд АПЛ между Севером и Югом. Согласно источнику, владельцы клубов обсуждали такой вариант на собрании, но решили, что матчи всех звёзд между различными лигами будут намного интереснее.

Эти матчи могут проводиться по всему миру для популяризации футбола и увеличения глобальной аудитории.

Кстати, редакция The Times представила свой вариант ориентировочных составов команд всех звёзд по лигам. В команде АПЛ присутствует украинец Александр Зинченко.

"Мудрик створений для АПЛ", але Реал може перехопити гравця збірної України – рідкісний ажіотаж і курйозний конфуз