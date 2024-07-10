Англия вышла в полуфинал Евро-2024, обыграв Швейцарию в серии пенальти. До недавнего времени подобный элемент футбола считался бичом английского футбола, поэтому местная Ассоциация наняла норвежского спортивного учёного Гейра Йордета, который внедрил правила поведения игроков во время серии пенальти.

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Йордет запретил футболистам "Трёх львов" стоять в обнимку в то время, когда их партнёр по команде идёт наносить свой удар с 11 метров. Это связано с тем, чтобы игроки могли оказать друг другу лучшую моральную поддержку, а не делать вид, что поддерживают друг друга. Это улучшает моральное состояние здоровье игрока, который не забивает пенальти. "Когда игрок не забивает, он возвращается назад и видит, как остальная команда стоит в обнимку. В этот момент он ощущает, что вся его команда обвиняет его", – приводит NOS слова Йордета.

Кроме того, учёный настоял на том, чтобы при исполнении пенальти игроки разбивались на пары. После каждого удара к бьющему футболисту должен будет подбежать игрок, чтобы приободрить своего партнёра. Таким образом, ему не придется возвращаться к группе футболистов одному. "Это делается для того, чтобы другие игроки видели, что товарищи по команде всегда рядом с ними. Это может немного снизить давление", – отметил Йордет.

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