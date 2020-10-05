Игроки сборной Англии не могут обойтись без приключений перед каждым сбором национальной команды.

Джейдон Санчо (Боруссия Д), Бен Чилвелл и Тамми Абрахам (оба – Челси) посетили шумную вечеринку по случаю дня рождения последнего, информирует Sun.

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На праздновании присутствовали около 20 человек, которые не слишком придерживались условий социального дистанцирования. Таким образом, игроки сборной Англии рискуют попасть на карантин и пропустить спарринг против Уэльса (8 октября). В ближайшее время они сдадут тесты на коронавирус, но не будут тренироваться с остальной командой. Футбольная Ассоциация и Гарет Саутгейт еще не решили судьбу Санчо, Чилвелла и Абрахама, однако источник отмечает, что тренер "Трех львов" крайне взбешен поведением звездного трио.

Напомним, скандалы коснулись сборной Англии и во время сентябрьского сбора. Фоден и Гринвуд пригласили в отель девушек перед матчем Лиги наций против Исландии, а Магуайр вообще не получил вызов из-за драки с полицейскими на отдыхе.

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