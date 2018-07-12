Сборная Англии проиграла четыре последних полуфинала на чемпионатах мира и Европы

Сборная Англии после поражения от Хорватии / Getty Images

Сборная Англии проиграла полуфинальный матч ЧМ-2018 Хорватии и продолжила неутешительную для себя тенденцию.

Проигрыш сборной Англии хорватам в полуфинале ЧМ-2018 стал уже четвертым из пяти в 1/2 финала крупных турниров.

ЧС-2018 Хорватія – Англія: характер балканців, претензії Модріча на "Золотий м'яч" та "Слава Україні" у фіналі

Торжествовать в полуфинале англичанам удалось только на ЧМ-1966 года. Тогда сборная "трех львов" обыграла Португалию 2:1.

После этого сборную Англии постигли только поражения. От Югославии на Евро-1968 (0:1), Германии на ЧМ-1990 (1:1, пенальти – 3:4), опять Германии на домашнем Евро-1996 (1:1, пенальти – 5:6) и вчера – от Хорватии (2:1).

Хорватія – Англія – 2:1 – відео голів та огляд матчу