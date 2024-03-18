Сборная Англии презентовала новую стильную форму под Евро-2024
18 марта 14:37 - Читати українською
Английские футболисты узнали, в чем будут выступать на чемпионате Европы в Германии.
Сборная Англии показала форму, в которой сыграет на Евро-2024. Nike не подготовил чего-то революционного для финалистов предыдущего чемпионата Европы.
Евро-2024: Германия, Италия, Испания и другие сборные презентовали новые формы на чемпионат
Домашняя футболка – белая с синей окантовкой. Выездная экипировка будет синей и по стилю очень напоминает форму сборной Франции. Вратари оденут оранжевый цвет.
В презентации приняли участие Харри Кейн, Фил Фоден и Букайо Сака. На Евро-2024 Англия попала в группу С, где встретится с Данией, Сербией и Словенией.
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