Английские футболисты узнали, в чем будут выступать на чемпионате Европы в Германии.

Сборная Англии показала форму, в которой сыграет на Евро-2024. Nike не подготовил чего-то революционного для финалистов предыдущего чемпионата Европы.

Евро-2024: Германия, Италия, Испания и другие сборные презентовали новые формы на чемпионат

Домашняя футболка – белая с синей окантовкой. Выездная экипировка будет синей и по стилю очень напоминает форму сборной Франции. Вратари оденут оранжевый цвет.

В презентации приняли участие Харри Кейн, Фил Фоден и Букайо Сака. На Евро-2024 Англия попала в группу С, где встретится с Данией, Сербией и Словенией.