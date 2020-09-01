Презентация новой формы опубликована в официальном Twitter "трех львов". Предыдущий домашний вариант был полностью белым, но на этот раз дизайнеры решили сделать шорты синими, а на боковых частях майки добавить полосы.

Сборная Италии представила новую домашнюю форму – классический синий с новым орнаментом эпохи Ренессанса

Гостевой комплект вообще пережил революцию. Вместо красного он стал полностью синим. Переднюю часть майки украшает рельефный принт, который несколько разбавляет традиционный дизайн формы.

Новый образ англичан можно будет оценить 5 и 8 сентября, когда команда Саутгейта поедет в гости к Исландии и Дании в рамках Лиги наций.

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