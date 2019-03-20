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Сборная Англии потеряла еще одного игрока

09:12 15 Читати українською
Сборная Англии потеряла еще одного игрока
Люк Шоу / The Independent

Расположение сборной Англии покинул защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу.

 

Причина – травма 23-летнего футболиста, сообщает Sky Sports. Детали повреждения пока неизвестны.

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Таким образом, Люк Шоу не сможет помочь сборной Англии в стартовых поединках отбора на Евро-2020 против Чехии и Черногории.

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Напомним, ранее из-за травм расположение сборной Англии также покинули Джон Стоунз, Фабиан Делф, Рубен Лофтус-Чик и Джордан Хендерсон.

Теги
Люк Шоу Люк Шоу Англия Англия Евро-2020 Англия - Чехия
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