Джон Стоунз покинул тренировочный лагерь сборной Англии перед отборочным матчем чемпионата мира против Андорры. Защитник Манчестер Сити получил легкую мышечную травму и также не примет участия в поездке в Белград на матч с Сербией во вторник, 9 сентября.

"К сожалению, Джон Стоунз только что уехал. Он прибыл в тренировочный лагерь с небольшими мышечными проблемами, и его прогресс не такой сильный, как мы надеялись", – отметил главный тренер команды Томас Тухель.

Немецкий специалист добавил, что не хочет рисковать 31-летним игроком, за плечами которого 83 матча за сборную. Манчестер Сити подтвердил, что это мера предосторожности.

Чтобы компенсировать это отсутствие, главный тренер сборной Англии вызвал защитника Байера Джарела Куансу.

