Издание FourFourTwo составила рейтинг из лучших образцов сборной Англии за всю историю. На список повлияла и сборная Украины.

Англия образца 2021 заняла почетное второе место в рейтинге в истории "трех львов" по версии FourFourTwo. Победителем же стала Англия 1966 года, которая добыла единственный международный трофей в истории родоначальников футбола.

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На образование рейтинга повлияла и сборная Украины под руководством Шевченко. Такая высокая позиция подопечных Саутгейта стало возможной в том числе и благодаря "взрывному выступлению на Евро-2020 против Германии и Украины".

Добавим, что Англия разбила "сине-желтых" (4:0) в рамках 1/4 финала Евро-2020 и дошла до финала первенства, где уступили Италии в серии пенальти.

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