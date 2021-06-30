Хавбек сборной Германии Тони Кроос считает, что команда выступила достойно в матче 1/8 финала Евро против Англии (0:2).

"Вы можете себе представить, насколько это поражение горькое для нас. Это был сбалансированный матч, пока они не забили первый гол. Обе команды нивелировали преимущества соперника.

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Сегодня эффективность сделала разницу. Сборная Англии почти не имела моментов до гола. Наше выступление до этого эпизода было солидным, но гол все изменил", – цитирует Крооса официальный сайт УЕФА.

Напомним, этот матч стал для Йоахима Лева последним во главе сборной Германии.

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