Нервная атмосфера вокруг сборной Англии влияет на поведение игроков и на футбольном поле.

Красные карточки Магуайра и Джеймса в матче против Дании (0:1) привели к неутешительному антирекорду "Трех львов", информирует Opta.

Роковые ошибки Магуайра и Уокера в видеообзоре матча Англия – Дания

Никогда до этого игроки сборной Англии не получали три красные карточки за один календарный год. В 2020-м это произошло – Кайла Уокера удалили в сентябрьской игре против Исландии (1:0), а теперь список грубиянов пополнили Магуайр и Джеймс. 20-летний защитник Челси упомянутый отдельно – раньше никто не получал красную карточку, впервые выйдя в основе "Трех львов".

Добавим, что команда Саутгейта в текущем году проведет еще два матча, поэтому есть хорошие шансы "улучшить" свое достижение.

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