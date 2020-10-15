Сборная Англии побила свой антирекорд грубости за календарный год – нервы не выдержали у молодого дебютанта
Нервная атмосфера вокруг сборной Англии влияет на поведение игроков и на футбольном поле.
Красные карточки Магуайра и Джеймса в матче против Дании (0:1) привели к неутешительному антирекорду "Трех львов", информирует Opta.
Роковые ошибки Магуайра и Уокера в видеообзоре матча Англия – Дания
Никогда до этого игроки сборной Англии не получали три красные карточки за один календарный год. В 2020-м это произошло – Кайла Уокера удалили в сентябрьской игре против Исландии (1:0), а теперь список грубиянов пополнили Магуайр и Джеймс. 20-летний защитник Челси упомянутый отдельно – раньше никто не получал красную карточку, впервые выйдя в основе "Трех львов".
Добавим, что команда Саутгейта в текущем году проведет еще два матча, поэтому есть хорошие шансы "улучшить" свое достижение.
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