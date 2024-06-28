Англия заняла первое место в своей группе, вышла в 1/8 финала и в воскресенье сыграет со Словакией. На вопрос о том, было ли уделено время для тренировки исполнения пенальти, центральный защитник Кристал Пэлас Гуэхи ответил: "Да, мы проделали большую работу".

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"Работа над исполнением пенальти в команде идет очень хорошо. Важно убедиться, что мы готовы. Нам нравится практиковать этот элемент игры. Мы тренировали удары после тренировки, некоторые игроки дополнительно оставались и отрабатывали пенальти. Мы не думаем о том, чтобы пройти Словакию по пенальти в воскресенье. Но если дело дойдёт до серии 11-метровых, мы будем хорошо подготовлены", – цитирует Гуэхи ВВС.

Матч Англия - Словакия будет сыгран в воскресенье, 30 июня.

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