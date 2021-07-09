Игроки английской сборной готовы поделиться деньгами, которые получат за успешное выступление на Евро-2020.

Футболисты "Трех львов" пожертвуют значительную часть призовых национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS), информирует The Telegraph.

Италия – Англия: прогноз на финал Евро-2020

Окончательная сумма будет определена после завершения турнира. FA обогатится на 24 млн фунтов, если подопечные Саутгейта победят Италию в финале. Доля игроков составит примерно 9,5 млн евро. Если же англичане проиграют, то общая сумма уменьшится на 2,6 млн фунтов, но благородные планы команды это не изменит.

Напомним, финал чемпионата Европы между Италией и Англией состоится 11 июля на лондонском Уэмбли. Начало – в 22:00 по Киеву.

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