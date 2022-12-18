Футбольная ассоциация Англии выразила доверие 52-летнему тренеру. Соответственно, Гарет Саутгейт останется наставником сборной в отборе на чемпионат Европы-2024, сообщает FA в Twitter.

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Тренер возглавил команду в 2016 году. Под руководством Саутгейта англичане заняли 4 место на ЧМ-2018, стали финалистами Евро-2020, а на ЧМ-2022 дошли до четвертьфинала, уступив Франции.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной смене тренера и 4 претендентах на замену Саутгейту, но в итоге наставник и его штаб все же сохранили свои должности.

Напомним, "Три льва" станут соперником Украины в отборе на Евро-2024. Также в группу С попали Италия, Северная Македония и Мальта. Именно с Англией "сине-желтые" сыграют в первом туре, матч запланирован на 26 марта 2023 года.