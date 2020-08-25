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Сборная Англии обьявила состав на матчи Лиги наций – Магуайр вызван, несмотря на громкий скандал, и еще 3 новичка

20:14 - Читати українською
Сборная Англии обьявила состав на матчи Лиги наций – Магуайр вызван, несмотря на громкий скандал, и еще 3 новичка
Фоден и Гринвуд / твиттер сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Саутгейт озвучил список из 24 игроков на ближайшие поединки Лиги наций.

Среди вызванных отметим сразу трех дебютантов – Фил Фоден, Мейсон Гринвуд и хавбек Лидса Келвин Филлипс, сообщает официальный твиттер сборной Англии.

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Также следует отметить, что вызов в сборную получил Харри Магуайр, который попал в громкий скандал в Греции из-за конфликта с местной полицией.

К слову, Англия встретится со сборной Исландии (5 сентября) и Дании (9 сентября) в рамках Лиги наций.

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Теги
Лига наций Мейсон Мейсон Гринвуд Англия Англия Харри Харри Магуайр Фил Фил Фоден
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