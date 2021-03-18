Главный тренер сборной Англии гарет Саутгейт определился со списком игроков на мартовские поединки.

Полная заявка "Трех львов" состоит из 26 футболистов, сообщает официальный Twitter Футбольной Асоцации.

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Саутгейт вызвал двух новичков – голкипера Сэма Джонстона (Вест Бромвич) и нападающего Олли Уоткинса (Астон Вилла). Трое игроков вернулись после длительной паузы. Это Люк Шоу (Манчестер Юнайтед) и одноклубники украинских легионеров АПЛ – Джон Стоунз (Манчестер Сити) и Джесси Лингард (Вест Хэм).

Напомним, сборная Англии проведет в марте три матча отбора ЧМ-2022 – против Сан-Марино (25-го), Албании (28-го) и Польши (31-го).

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