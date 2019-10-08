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Сборная Англии нашла замену травмированному голкиперу в Манчестер Юнайтед

22:54 53 Читати українською
Сборная Англии нашла замену травмированному голкиперу в Манчестер Юнайтед
Дин Хендерсон / Фото talkSPORT

Голкипер сборной Англии и Астон Виллы Том Хитон получил травму.

Том Хитон, к сожалению, не поможет сборной Англии в ближайших матчах, сообщает BBС.

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На замену травмированному голкиперу главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт вызвал вратаря Манчестер Юнайтед Дина Хендерсона. 22-летний голкипер принадлежит "красным дьяволам", но текущий сезон проводит на правах аренды в Шеффилд Юнайтед.

Сборная Англии проведет матчи отбора к Евро-2020 против Чехии и Болгарии, которые состоятся 11 и 14 октября соответственно.

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Англия Евро-2020 Дин Хендерсон Дин Хендерсон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Англия Том Хитон Том Хитон
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