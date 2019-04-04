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Сборная Англии может сыграть против Косово в Саутгемптоне

06:00 4 Читати українською
Сборная Англии может сыграть против Косово в Саутгемптоне
Сборная Англии / твиттер английской национальной команды

Английская сборная в сентябре может принять команду Косово в рамках отбора на чемпионат Европы-2020 в Саутгемптоне.

 

Домашняя арена Саутгемптона может принять матч "Трех львов" против косоваров, сообщает Sky Sports.

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Этот поединок может стать первым для сборной Англии на Сент-Мэрис за последние 17 лет. Интересно, что предыдущий матч в портовом городе англичане играли с другой балканской сборной – Македонией – и не смогли ее победить (2:2).

В данный момент сборная Англии лидирует в группе А квалификации к Евро-2020, набрав 6 очков в двух матчах. Сборная Косово провела лишь один поединок, в котором разошлась миром с болгарами (1:1). Встреча Англия – Косово запланирована на 10 сентября.

Теги
Сент-Мері'с Англия Англия Косово Косово Евро-2020 Англия - Косово
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