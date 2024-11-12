Сборная Англии потеряла из-за травм 8 игроков перед матчами Лиги наций с Грецией и Ирландией. Из первоначальной заявки на ноябрьские матчи были исключены Арон Рэмсдейл (Саутгемптон), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Леви Колвилл (Челси), Филип Фоден (Манчестер Сити), Коул Палмер (Челси) и Деклан Райс (Арсенал), а также Джек Грилиш (Манчестер Сити) и Букайо Сака (Арсенал). Об этом информирует ВВС.

Тухель не будет влиять на состав и тактику сборной Англии в двух ближайших матчах

Александер-Арнольд получил травму в составе Ливерпуля в матче против Астон Виллы, Сака покинул поле в матче с Челси, хромая. В том же матче травму получил и Райс, который был заменен на 71-й минуте. Грилиш не играл за Манчестер Сити с 20 октября, но Карсли все равно включил его в состав сборной Англии – это решение подверглось критике со стороны тренера Пепа Гвардиолы. Рэмсдейл может остаться вне игры на некоторое время из-за предполагаемого перелома пальца, а причины отсутствия Фодена, Палмера и Колвилла пока не выяснены.

Вместо них были вызваны вратарь Джеймс Траффорд (Бёрнли), Джарред Брантуэйт (Эвертон), Тино Ливраменто (Ньюкасл), Морган Роджерс (Астон Вилла) и Джаррод Боуэн (Вест Хэм).

Арсенал продлил безвыигрышную серию, расписав ничью с Челси – Мудрик разогнал несколько атак, Зинченко не выпустили