Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд исключен из состава молодежной сборной Англии до 21 года на групповой этап чемпионата Европы.

По прибытии в лагерь молодежной сборной Гринвуд не смог приступить к тренировкам из-за дискомфорта, и после обследования был отправлен обратно в Манчестер. Вместо него в молодежку был вызван вингер Норвич Сити Тодд Кантвелл.

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Стоит заметить, что турнир стартует уже завтра. Первый матч сборная Англии на молодежном Евро-2021, который пройдет в Венгрии и Словении, проведет в четверг, 25 марта. Ее соперником станет сборная Швейцарии. В группе D кроме англичан и швейцарцев также сыграют сборные Португалии и Хорватии.

К слову, в турнире впервые принимают участие 16 команд. На групповом этапе команды разделены на четыре группы по четыре команды, победители и команды, занявшие вторые места, выйдут в четвертьфинал. Интересно, что плей-офф пройдет в конце сезона (31 мая – 6 июня).

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