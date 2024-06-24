Сборная Англии дождалась критического усиления на Евро – уникальный игрок Саутгейта, который не выходил на поле 4 месяца
Сборная Англии наконец-то может использовать весь арсенал, который привезла на чемпионат Европы.
Сегодня в командной тренировке приняли участие все 26 вызванных игроков. Среди них особого внимания стоит Люк Шоу.
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Лидер Манчестер Юнайтед еще с февраля залечивал травму и несколько неожиданно получил от Саутгейта вызов на Евро. Шоу – единственный "чистокровный" левый защитник в заявке англичан. К первым двум турам против Сербии (1:0) и Дании (1:1) он все еще был не готов, поэтому с противоположного фланга пришлось переводить Кирана Триппьера.
Добавим, что Англия завершит групповой этап матчем против Словении 25 июня. Вероятно, Шоу получит ограниченное время и будет готовиться к плей-офф, на который у "Трех львов" очень хорошие шансы.
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